Предприятия концерна «Белгоспищепром» в 2022 году освоили выпуск широкого спектра импортозамещающей продукции: от товаров здорового питания до продуктов быстрого приготовления, разрыхлителей теста, сухих пекарных порошков и панировочных смесей со специями. Об этом заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц заявил на расширенном заседании итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Только в прошлом году предприятия кондитерской отрасли произвели более 30 тысяч тонн импортозамещающей продукции. В 2023 году планируется освоить выпуск новых глазированных конфет-тоффи с печеньем и арахисом, нуги глазированной, конфет Тоффиленд с начинкой и с дробленым фундуком, глазированных конфет с мякотью кокоса — и это далеко не полный перечень разработок.

С вводом фабрикой «Красный пищевик» новой производственной площадки в Славгороде расширился ассортимент мармелада.

Кондитерская фабрика «Слодыч» планирует начать выпуск вафельных трубочек с начинкой, а СП ОАО «Спартак» порадует покупателей новинками в ассортименте плиточного шоколада.

Александр Яковчиц также рассказал про новые виды продукции, аналогов которой на нашем рынке не было.

Технологи ОАО «Гамма вкуса» в прошлом году разработали и выпустили овощные крем-супы в упаковке Тетра-пак. Уже во втором квартале 2023 года их вкус смогут оценить белорусские покупатели.