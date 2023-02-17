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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ЯНВАРЕ ПОДРОСЛИ НА 0,6%
10:11 17.02.2023
Потребительские цены в Витебской области в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. выросли на 0,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с январем 2022 года на 11%.
Продовольственные товары в январе 2023 г. по сравнению с декабрем подорожали на 0,8. В январе 2023 года к уровню января 2022 года цены подскочили на 11,7%.
Непродовольственные товары в январе по сравнению декабрем стали дороже на 0,3%. За январь 2023 года цены на непродовольственные товары выросли на 10% к январю 2022 года.
Цены на услуги в январе 2023 г. по сравнению с декабрем увеличились на 0,6%. За январь текущего года цены на услуги увеличились к январю 2022 года на 8,4%.
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