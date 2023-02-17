Потребительские цены в Витебской области в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. выросли на 0,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с январем 2022 года на 11%.

Продовольственные товары в январе 2023 г. по сравнению с декабрем подорожали на 0,8. В январе 2023 года к уровню января 2022 года цены подскочили на 11,7%.

Непродовольственные товары в январе по сравнению декабрем стали дороже на 0,3%. За январь 2023 года цены на непродовольственные товары выросли на 10% к январю 2022 года.

Цены на услуги в январе 2023 г. по сравнению с декабрем увеличились на 0,6%. За январь текущего года цены на услуги увеличились к январю 2022 года на 8,4%.