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ЭКОНОМИКА РБ


БРИГАДИРЫ ФЕРМ В БУДА-КОШЕЛЕВСКОМ РАЙОНЕ СКРЫЛИ ПАДЕЖ КРС


09:36 17.02.2023

Прокуратура Буда-Кошелевского района возбудила 3 уголовных дела в отношении бригадиров молочно-товарных ферм сельскохозяйственного предприятия за служебный подлог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в 2021 году, с января по апрель, на трех фермах сельхозорганизации произведен убой 25 голов КРС общим весом 8080 кг. Работники бухгалтерии пояснили, что убой якобы производился на фермах в хозяйстве. И все полученное от забоя мясо и сруб реализованы работникам организации.

Заместитель прокурора Буда-Кошелевского района обратил внимание на количество закупаемого мяса и размер денежных средств, которые внесли сотрудники за него: он явно не соответствовал их заработной плате. Например, один бригадир за 4 месяца приобрел в хозяйстве около 700 кг мяса говядины и сруба общей стоимостью более 3,5 тыс. рублей, что существенно превышало размер полученного им дохода в названный период на предприятии.

По результатам проверок оказалось, что два бригадира ферм, желая создать видимость благоприятного положения дел и избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за падеж скота, осуществили фиктивную выписку от своего имени и имени других работников ферм субпродуктов и мяса КРС, якобы полученных от убоя животных. В действительности на ферме, когда животное уже практически умирало, оно реализовывалось посторонним лицам, которые на своих автомобилях забирали его без разделки. Деньги впоследствии в полном объеме вносились в кассу предприятия.

Далее бригадиры вносили в отчет о движении скота и птицы заведомо ложные сведения об убое, тогда как животные были фактически реализованы.

Незаконные действия бригадиров квалифицированы по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в Буда-Кошелевский районный отдел Следственного комитета.
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