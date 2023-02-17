Выставка "Беларусь интеллектуальная" открылась 16 февраля 2023 года в Гомеле.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, 160 организаций демонстрируют передовые отечественные научно-технические разработки в сфере энергетики, экологии, фармации, медицины, АПК, IT-технологий, робототехники, обороноспособности. Всего представлено более 600 экспонатов.

Как рассказала заместитель председателя ГКНТ Татьяна Столярова, выставка организована по кластерному принципу и разбита на крупные тематические блоки. ГКНТ представил раздел "Коммерциализация разработок". Наряду с информационными системами подведомственных организаций презентованы инновационные разработки резидентов технопарка «Коралл».

Среди них ­ – программное обеспечение для управления робототехническими комплексами, аппаратный кошелёк для хранения криптоактивов, дельта-робот для автоматизации производственных процессов, инновационная технология анализа медицинских изображений с использованием искусственного интеллекта.

Республиканская научно-техническая библиотека в режиме online демонстрирует информационные ресурсы научно-технической информации. Среди них - базы данных собственной генерации по отдельным направлениям, таким как прикладная наука, техника и технологии, интеллектуальная собственность.

Выставка "Беларусь интеллектуальная" была организована по поручению Главы государства в преддверии Дня белорусской науки в Минске. Там были продемонстрированы новейшие разработки и достижения Национальной академии наук Беларуси, организаций других ведомств, в том числе Государственного комитета по науке и технологиям, министерств образования, здравоохранения, промышленности и других.

Ознакомиться с экспозициями жители и гости Гомельского региона смогут в областном центре олимпийского резерва по легкой атлетике.