В январе 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 14,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,9% к уровню января 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,8%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 3,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 7,8% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,3%.