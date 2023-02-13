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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОМ ОБЛАСТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ФТИЗИАТРИИ ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
16:35 14.02.2023
В Витебском областном клиническом центре пульмонологии и фтизиатрии введена в эксплуатацию кислородная станция. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, финансирование осуществлялось из областного бюджета, на строительство объекта затрачено 1249,2 тыс. рублей.
«В период пандемии COVID-19 областной центр пульмонологии и фтизиатрии был максимально вовлечен в лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, – отметил начальник главного управления по здравоохранению Михаил Вишневецкий. – Сейчас это учреждение специализируется на диагностике и лечении бронхолегочной патологии и, конечно, нуждается в эффективной системе кислородоснабжения. Новая кислородная станция обеспечит надежное, бесперебойное, длительное поступление кислорода, что, безусловно, улучшит качество оказываемой медицинской помощи пациентам».
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