ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОМ ОБЛАСТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ФТИЗИАТРИИ ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ

16:35 14.02.2023 В Витебском областном клиническом центре пульмонологии и фтизиатрии введена в эксплуатацию кислородная станция. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Согласно информации, финансирование осуществлялось из областного бюджета, на строительство объекта затрачено 1249,2 тыс. рублей. «В период пандемии COVID-19 областной центр пульмонологии и фтизиатрии был максимально вовлечен в лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, – отметил начальник главного управления по здравоохранению Михаил Вишневецкий. – Сейчас это учреждение специализируется на диагностике и лечении бронхолегочной патологии и, конечно, нуждается в эффективной системе кислородоснабжения. Новая кислородная станция обеспечит надежное, бесперебойное, длительное поступление кислорода, что, безусловно, улучшит качество оказываемой медицинской помощи пациентам».