Лукашенко сегодня на расширенном совещании с руководством Совета министров согласился оказать дополнительную поддержку ОАО "МАЗ", но поручил четко определить приемлемые для государства финансовые условия.

К нему обратились с просьбой реструктуризировать примерно половину задолженности предприятия. При этом Лукашенко сразу обратил внимание на большие объемы дебиторской задолженности - пока еще неполученные средства за ранее поставленную технику. Если вернуть в оборот эти деньги, то и поддержка бы, возможно, не потребовалась.

С другой стороны, нужно четко проработать условия реструктуризации, чтобы сроки возврата средств не были чересчур растянуты. Ведь важно учитывать не только сиюминутные потребности предприятия, но и государственные интересы. А потому график погашения должен быть реальным, но напряженным.

"Вам подпись президента нужна, чтобы я вам подарил на 10 или сколько лет эти деньги. Я ж не Дед Мороз!" – заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В докладах чиновников речь шла о возможности реструктуризации на 15 лет.

"Давай, может, на 30", - с долей сарказма сказал Лукашенко.