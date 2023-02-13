Более 22 км лесохозяйственных дорог построят в лесхозах Гомельской области в 2023 году. Об этом во время расширенного заседания коллегии Гомельского ГПЛХО сообщил генеральный директор объединения Юрий Шумский.

Он отметил, что новые лесохозяйственные дороги появятся на территории Чечерского спецлесхоза, Ельского, Октябрьского и Лельчицкого лесхозов - всего 22,4 км.

В 2022 году в области было построено 35 км лесохозяйственных дорог.