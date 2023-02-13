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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 22 КМ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ ПОСТРОЯТ В ЛЕСХОЗАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ
14:36 14.02.2023
Более 22 км лесохозяйственных дорог построят в лесхозах Гомельской области в 2023 году. Об этом во время расширенного заседания коллегии Гомельского ГПЛХО сообщил генеральный директор объединения Юрий Шумский.
Он отметил, что новые лесохозяйственные дороги появятся на территории Чечерского спецлесхоза, Ельского, Октябрьского и Лельчицкого лесхозов - всего 22,4 км.
В 2022 году в области было построено 35 км лесохозяйственных дорог.
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