Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 100,4%, из него на инвестиционные товары – 100,6%, промежуточные товары – 100,3%, потребительские товары – 100,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 99,6%, в том числе в растениеводстве – 99,7%, животноводстве – 99,6%.

Индекс цен в строительстве в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 104%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,1%, машины и оборудование – 100,8%, прочие работы и затраты – 121,8%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 100,2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 100,4%.