Администрация свободной экономической зоны «Могилев» 13 февраля 2023 года в качестве резидента зарегистрировала ООО «Авансум».

Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент реализует инвестиционный проект по развитию производства изделий из ПВХ и алюминия на территории свободной экономической зоны «Могилев».

В рамках проекта предприятием также будет освоено производство стеклопакетов с использованием стекла с низким коэффициентом излучения Low-E (стеклопакеты с Low-E стеклом имеют микроскопически тонкое покрытие, поддерживающее постоянную температуру в доме, отражая внутреннюю температуру внутрь).

Актуальность проекта обусловлена стабильным спросом на выпускаемую продукцию в Беларуси и за рубежом.