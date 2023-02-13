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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
13:57 14.02.2023
Администрация свободной экономической зоны «Могилев» 13 февраля 2023 года в качестве резидента зарегистрировала ООО «Авансум».
Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент реализует инвестиционный проект по развитию производства изделий из ПВХ и алюминия на территории свободной экономической зоны «Могилев».
В рамках проекта предприятием также будет освоено производство стеклопакетов с использованием стекла с низким коэффициентом излучения Low-E (стеклопакеты с Low-E стеклом имеют микроскопически тонкое покрытие, поддерживающее постоянную температуру в доме, отражая внутреннюю температуру внутрь).
Актуальность проекта обусловлена стабильным спросом на выпускаемую продукцию в Беларуси и за рубежом.
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