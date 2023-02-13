В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 101,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101%, промежуточные товары – 101,6%, потребительские товары – 100,2%.

В январе 2023 года цены на промтовары выросли к январю 2022 года на 19,2%.

Продукция производственно-технического назначения в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. подорожала на 1,4%. За январь 2023 года цены подскочили к уровню января 2022 года на 24,6%.