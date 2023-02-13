Финал II конкурса стартап-проектов в сфере здравоохранения MedicalStartup пройдет в Гродненском государственном медицинском университете 16-17 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, цель конкурса – создание условий для реализации предпринимательских инициатив в инновационной деятельности, выявления и поддержки, перспективных стартап-проектов в сфере здравоохранения, содействие в их коммерциализации в Беларуси.

Участники конкурса - студенты, магистранты и аспиранты медуниверситетов, выпускники, молодые ученые и молодые специалисты в возрасте до 31 года.

Экспертные комиссии оценят проекты 32 представителей госорганизаций, подчиненных Минздраву, в том числе - ГрГМУ, БГМУ, ГомГМУ, ВГМУ, БелМАПО, Брестская областная клиническая больница, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, РНПЦ травматологии и ортопедии и др. В финал конкурса прошли стартап-проекты с детально проработанной идеей проекта, стратегией его развития по трем номинациям: «Медицина клиническая», «Медицина фундаментальная» и «Фармацевтические науки».

Конкурс организован Республиканским молодежным советом при Минздраве совместно с ГрГМУ при поддержке Минздрава.

В составе конкурсной комиссии - представители Министерства здравоохранения, Республиканского молодежного совета при Минздраве, ОАО «Белагропромбанк», Белорусского инновационного фонда, Академии управления, Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Молодежного совета Белорусского профсоюза работников здравоохранения, а также преподаватели медицинских вузов нашей страны.