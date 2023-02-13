Инвестиционные проекты на 137 млн рублей реализуют в Рогачевском районе в 2023 году. Об этом сообщил зампред облисполкома Андрей Конюшко на аппаратном совещании.

Вклад организаций промышленности в инвестпортфель района ожидается в размере 15 млн рублей. В числе основных - производство по выпуску высокоточных оптико-механических приборов на заводе "Диапроектор"

Как уточнил председатель Рогачевского райисполкома Виталий Сушко, это инновационный проект с освоением прогрессивных технологий, который позволит создать минимум 25 рабочих мест.

В агропромышленном комплексе ожидаются инвестиции в объеме 52 млн рублей. По инфраструктурным проектам прогнозируются вложения на общую сумму более 70 млн рублей.

Председатель облисполкома Иван Крупко обратил внимание: необходимо максимально привлекать инвестиции из разных источников для создания и развития производств. Еще раз проанализировать, какими ресурсами обладают территории, и максимально задействовать их при реализации инвестпроектов. Важно активнее подключать к этой теме бизнес.