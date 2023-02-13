Премьер-министр Беларуси Роман Головченко надеется, что второй блок БелАЭС включат в сеть в марте. Об этом он заявил во время встречи с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

По словам Головченко, идут работы по второму энергоблоку.

"Реализуются все мероприятия этапа физического пуска. Надеемся, что первое включение в сеть состоится в марте этого года с выходом на этап энергетического пуска. Рады, что все идет в плановом порядке", - отметил Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он также сообщил, что с момента включения первого энергоблока БелАЭС в энергосистему выработано 11,7 млрд кВт.ч.

Роман Головченко напомнил, что в ноябре 2022 года в рамках форума "Атомэкспо" в Сочи подписано межправительственное соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом. В Беларуси в настоящее время проводится соответствующая процедура по его ратификации.

"Что касается совместного проекта по атомной станции, с момента нашей прошлой встречи в августе 2022 года произошло немало позитивных событий в его реализации. 9 ноября 2022 года первый энергоблок включен в сеть и устойчиво работает на номинальной мощности. В прошлом году было выработано 4,69 млрд кВт.ч, что позволило нашей стране сэкономить значительное количество потребленного природного газа. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года - прим.) выработано практически 11,7 млрд кВт.ч", - рассказал премьер-министр.