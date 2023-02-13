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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЩЕ ОДНОГО ЧАСТНОГО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
10:17 14.02.2023
За грубые нарушения приостановлена деятельность частного мясоперерабатывающего предприятия в Белыничском районе Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе мониторинга частного мясоперерабатывающего предприятия ООО «Царь мясо» в Белыничском районе выявлены многочисленные факты несоблюдения ветеринарно-санитарных и санитарных требований к качеству и безопасности продовольственной продукции (не соблюдалась поточность технологических операций, не выполнялась программа производственного контроля, допускалось пересечение потоков сырья и готовой продукции и др.).
По предписанию Комитета госконтроля Могилевской области деятельность субъекта приостановлена. Инициировано исключение предприятия из Реестра производственных объектов, на которых осуществляется деятельность по получению, переработке (обработке) непереработанного производственного (пищевого) сырья животного происхождения.
С октября 2022 года Комитетом госконтроля проверено более 20 частных мясоперерабатывающих предприятий республики.
За грубейшие нарушения законодательства приостановлена работа 7 предприятий.
За многочисленные нарушения исключены из реестра производителей Беларуси более 50 коммерческих организаций.
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