ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ $7 МЛРД В 2022 ГОДУ

09:28 14.02.2023 За 2022 год в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $7 млрд. Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (56,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (14,7%), Нидерландов (4,1%) и Украины (2,9%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $6 млрд, или 85,4% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2022 год организациями республики направлено за рубеж инвестиций на $6,3 млрд. Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (87% от всех направленных инвестиций), Ирландии (2,4%) и Казахстана (1,6%). На долю прямых инвестиций приходилось 82,4% всех направленных инвестиций за рубеж.