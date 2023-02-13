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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ $7 МЛРД В 2022 ГОДУ
09:28 14.02.2023
За 2022 год в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $7 млрд.
Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (56,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (14,7%), Нидерландов (4,1%) и Украины (2,9%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $6 млрд, или 85,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2022 год организациями республики направлено за рубеж инвестиций на $6,3 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (87% от всех направленных инвестиций), Ирландии (2,4%) и Казахстана (1,6%).
На долю прямых инвестиций приходилось 82,4% всех направленных инвестиций за рубеж.
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