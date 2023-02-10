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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БОЛЕЕ 122,8 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
18:17 13.02.2023
На 1 февраля 2023 г. для многодетных семей открыто 122 897 депозитных счета «Семейный капитал»:
По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн.
Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.
По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 40,3 тыс. депозитных счетов на Br964 млн.
В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.
При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.
На 1 февраля 2023 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 67 263 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 56 373, на получение медицинских услуг – 6259, на получение образования – 4 627 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 4.
Принято 65 088 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 13 955, Витебская – 6370, Гомельская область – 10 393, Гродненская область – 7783, Минская – 11 079, Могилевская – 6559, Минск – 8949.
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