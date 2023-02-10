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ЭКОНОМИКА РБ
НА МТЗ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ОПРЕДЕЛИЛИ ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ
17:55 13.02.2023
ОАО «Минский тракторный завод» ввело в действие новое руководство по качеству для поставщиков. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
«Документ устанавливает специфические требования предприятия к системе менеджмента качества для поставщиков продукции в рамках процедур одобрения с учетом актуальных изменений действующих государственных стандартов», - рассказала начальник отдела оценки, выбора поставщиков и претензионной работы Ольга Астапенко.
В частности, требования стали более понятными, добавились приложения, определяющие формы предоставления информации поставщиками.
«Долгосрочный план действий развития системы управления поставщиками обеспечит реализацию стратегии бренда BELARUS TRACTORS», - убеждена Ольга Астапенко.
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