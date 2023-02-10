За январь 2023 г. в условиях защищенного грунта произведено 1523,4 т овощной продукции, что на 2% больше к январю 2022 г., из них огурцов – 1462,3 т (100,4%).

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрод Беларуси, производимые объемы огурцов (в целом по году) позволяют удовлетворить потребности внутреннего рынка в данных видах овощей. Однако сезонность производства формирует дефицит отечественных огурцов в ноябре-марте.

С учетом имеющихся возможностей, в 8️ тепличных хозяйствах организовано круглогодичное выращивание продукции с применением технологии «светокультуры». Огурцы по технологии «светокультуры» выращиваются в ОАО «Тепличный комбинат «Берестье», филиале РУП «Витебскэнерго» «Весна-энерго», ОАО «Рудаково», филиале «Тепличный» РУП «Витебск-энерго», УП «АК «Ждановичи», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «ДОРОРС», УП «Минский парниково-тепличный комбинат».

На 6 февраля 2023 г. отпускная цена на огурец в тепличных комбинатах составляла от 4,50 до 5,55 рубля за один килограмм.