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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКТРАНС В МАРТЕ ПЛАНИРУЕТ ПУСТИТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ В ВАРШАВУ И ВИЛЬНЮС


17:39 13.02.2023

Государственное предприятие «Минсктранс» с 1 марта 2023 года организует организовать ежедневные рейсы в Варшаву и Вильнюс.

Как сообщает Telegram-канал предприятия, автобус в Варшаву будет отправляться в 6.30. Обратный рейс из Варшавы в Минск - с 2 марта в 7:00.

Автобус в Вильнюс будет отправляться из Минска в 12:00. Обратный рейс в Минск- в 18:00.
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