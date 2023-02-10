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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВЫСТАВКЕ "БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ" В ГОМЕЛЕ СВОИ РАЗРАБОТКИ ПРЕДСТАВЯТ 23 ОРГАНИЗАЦИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
16:51 13.02.2023
На выставке "Беларусь интеллектуальная" в Гомеле, которая будет проходить с 16 по 19 февраля, свои разработки представят 23 организации юго-восточного региона. Об этом сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко на аппаратном совещании в облисполкоме.
"Это и вузы, и научные учреждения, и предприятия. От них предложено к демонстрированию 124 экспоната, из которых в Минске были только 14", - отметил Андрей Конюшко.
По его словам, монтаж экспозиции уже начался.
Увидеть достижения белорусской науки жители и гости Гомельского региона смогут в областном центре олимпийского резерва по легкой атлетике.
Как было отмечено, посетят выставку представители всех районов области.
"Беларусь интеллектуальная" была организована в преддверии Дня белорусской науки в Минске.
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