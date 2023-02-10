БГУ вошел в Топ-10 университетов по числу заявок на выдачу евразийских патентов за 2022 год.

В настоящее время участниками Евразийской патентной конвенции (ЕАПО) являются восемь стран: Беларусь, Туркменистан, Таджикистан, Россия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и Армения.

В 2022 году 43 вуза из государств-членов ЕАПО подали заявки на получение евразийских патентов. Среди лидеров вузы из Беларуси, России, Азербайджана и Казахстана.

БГУ, БГУИР, Медицинский университет Семей (Казахстан), Национальный исследовательский университет ИТМО (Россия) и Азербайджанский государственный университет разделили 10-е место, подав по три заявки на выдачу евразийских патентов на изобретения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, заявки были поданы на разработки, созданные при участии работников БГУ.

Среди них - изобретение профессоров кафедры теоретической и прикладной механики механико-математического факультета Александра Богдановича и Сергея Щербакова «Высокопрочный и пластичный чугун с шаровидным графитом», разработка доцента кафедры квантовой радиофизики и оптоэлектроники факультета радиофизики и компьютерных технологий (ФРФиКТ) Владимира Фираго «Способ непрерывного контроля воздействия мощного лазерного поля на обрабатываемый материал и устройство для его осуществления» и изобретение Владимира Фираго и старшего преподавателя ФРФиКТ Константина Шулико «Способ определения спектральных показателей приведенного рассеяния и поглощения излучения мелкодисперсными материалами и устройство для его осуществления».

Тройку лидеров составили Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Университет Иннополис и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева.

БГУ подает заявки в Евразийскую патентную организацию с 2014 года. За это время университет получил 42 евразийских патента. По состоянию на 1 февраля текущего года в БГУ действует семь евразийских патентов на изобретения.

Результаты выдачи патентов по заявкам будут известны в течение трех лет.

Евразийская патентная конвенция была подписана в 1995 году с целью формирования единого патентного пространства, создания для изобретателей более простой и дешевой, по сравнению с национальными, процедуры получения патента сразу в нескольких странах бывшего СССР. В соответствии с конвенцией создана международная региональная система правовой охраны изобретений на основе единого евразийского патента. Евразийский патент действует в течение 20 лет с даты подачи заявки.