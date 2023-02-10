ОАО «Бархим» намерено реализовать инвестиционный проект по реконструкции производства моющих средств., сообщает сайт Госкомитета по имуществу.

Как отметила директор предприятия Светлана Шлепцова, все производство делится на два подразделения: производство порошкообразных сыпучих моющих средств и жидких моющих средств.

«Суть проекта – в модернизации производства и наращивании объема выпуска жидких моющих средств. Ориентировочно он увеличится в 15 раз. Планируем производить до 6 тыс. т в год – это гели для стирки, жидкое мыло, кондиционеры, отбеливатели», – рассказала директор.

Реализовать инвестиционный проект на заводе намерены до конца 2024 года. Уже разработано технико-экономическое обоснование, выбрана инжиниринговая компания, проводятся тендеры по выбору производителей оборудования. В частности, на предприятии построят вторую линию розлива. Ее сделают универсальной, чтобы разливать продукцию в бутылки различной формы и объема – от 1 л до 5 л.

Благодаря этому инвестпроекту создадут не менее десяти новых рабочих мест. «Производство требует технического переоснащения. Там много ручного труда, который нужно заменить большей автоматизацией. Сейчас повышается спрос именно на жидкие моющие средства. Мы хотим предложить рынку более широкий ассортимент продукции», – отметила директор предприятия.

На внутренний рынок барановичане поставляют основную часть своей продукции. Примерно 20% от общего объема отгружается за рубеж.

«У нас идет рост экспорта, но прежде всего мы нацелены на насыщение отечественного рынка. Это основная задача. За рубеж в основном поставляем в Россию, есть контрагенты в Кыргызстане, Армении, Казахстане. Ведем переговоры с другими странами», – добавила заместитель директора – начальник планово-экономического отдела Наталья Костюкевич.

«Бархим» – дочерняя компания холдинга «Белресурсы». История предприятия насчитывает более 75 лет. Там трудятся около 150 человек. Выпускают товары бытовой и промышленной химии, синтетические моющие средства. На производстве внедрена система менеджмента качества ISO 90001, имеется собственная испытательная лаборатория.