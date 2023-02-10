ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ ЗОЛОТА НА КОНКУРСЕ «БРЕНД ГОДА 2022»


14:19 13.02.2023

Проект #ИнтернетБезБуллинга завоевал золото на престижном профессиональном конкурсе «Бренд года 2022».

Совместную инициативу МТС и ЮНИСЕФ по профилактике буллинга отметили в категории «Социальные практики и проекты». Также компания МТС получила диплом победителя в номинации Digital Maturity.

Инициатива МТС и ЮНИСЕФ #ИнтернетБезБуллинга направлена на профилактику травли среди детей и подростков в интернете. Жюри конкурса отметило актуальность темы и масштаб продвижения информационной кампании проекта.

В рамках проекта созданы специальные обучающие ролики и тест-тренажеры для детей, родителей и педагогов, а также воркбук с красочными иллюстрациями и творческими заданиями. Кроме того, был проведен Республиканский вебинар по безопасному поведению детей и подростков в интернете, который собрал более 1 700 участников со всей страны.

«Мы благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку проекта #ИнтернетБезБуллинга. Для нас символично получить золото премии именно сегодня, так как два года назад в этот день мы объявили о старте кампании. Награда подчеркивает, что данная инициатива продолжает быть актуальной и не теряет свою ценность», — отметила во время награждения Мария Позняк, руководитель PR-группы МТС.

Также компания МТС была отмечена в номинации Digital Maturity (Цифровая зрелость) за высокий результат погруженности бизнеса в интернет-маркетинг.

Конкурс «Бренд Года» — первый и единственный профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси. Оценкой и определением победителей занималось авторитетное жюри: представители крупных брендов, профессиональных организаций и благотворительных объединений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2023
валюта курс
EUR 2.9588
USD 2.7632
RUB 3.8012
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.7632 -0.0054
RUB 3.8012 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9450 2.9540
USD 2.7620 2.7680
RUB 2.8000 3.7900
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0670 1.0690
EUR/RUB 78.0000 103.9500
USD/RUB 73.0000 96.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте