Проект #ИнтернетБезБуллинга завоевал золото на престижном профессиональном конкурсе «Бренд года 2022».

Совместную инициативу МТС и ЮНИСЕФ по профилактике буллинга отметили в категории «Социальные практики и проекты». Также компания МТС получила диплом победителя в номинации Digital Maturity.

Инициатива МТС и ЮНИСЕФ #ИнтернетБезБуллинга направлена на профилактику травли среди детей и подростков в интернете. Жюри конкурса отметило актуальность темы и масштаб продвижения информационной кампании проекта.

В рамках проекта созданы специальные обучающие ролики и тест-тренажеры для детей, родителей и педагогов, а также воркбук с красочными иллюстрациями и творческими заданиями. Кроме того, был проведен Республиканский вебинар по безопасному поведению детей и подростков в интернете, который собрал более 1 700 участников со всей страны.

«Мы благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку проекта #ИнтернетБезБуллинга. Для нас символично получить золото премии именно сегодня, так как два года назад в этот день мы объявили о старте кампании. Награда подчеркивает, что данная инициатива продолжает быть актуальной и не теряет свою ценность», — отметила во время награждения Мария Позняк, руководитель PR-группы МТС.

Также компания МТС была отмечена в номинации Digital Maturity (Цифровая зрелость) за высокий результат погруженности бизнеса в интернет-маркетинг.

Конкурс «Бренд Года» — первый и единственный профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси. Оценкой и определением победителей занималось авторитетное жюри: представители крупных брендов, профессиональных организаций и благотворительных объединений.