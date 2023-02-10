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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА "БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ" 24-26 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ ПРЕЗЕНТОВАНА В МОГИЛЕВЕ
13:51 13.02.2023
Научно-технические достижения представят 24-26 февраля на выставке "Беларусь интеллектуальная" в Могилеве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, по вопросам организации мероприятия в областном исполнительном комитете состоялось совещание.
По словам заместителя председателя облисполкома Руслана Страхара, экспозиция развернется в спорткомплексе "Олимпиец". Отдельным блоком будут презентованы успехи Могилевской области. На открытой площадке разместятся образцы крупногабаритной техники.
"Аналогичная выставка в Минске вызвала живой интерес посетителей со всей Беларуси, поэтому принято решение показать ее во всех регионах, - рассказал Руслан Страхар. - Для нас это уникальная возможность не только познакомиться с образцами белорусского производства, но также сделать упор на демонстрацию достижений нашего региона. Именно поэтому при подготовке экспозиции мы отдаем ведущую роль нашим предприятиям и вузам".
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