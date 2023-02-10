|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,2%
13:35 13.02.2023
Продовольственные товары в Минске в январе 2023 года подорожали по сравнению с декабрем 2022 года на 1,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, за январь 2023 года к уровню января 2022 года цены увеличились на 13,9%.
Непродовольственные товары в январе 2023 года подорожали по сравнению с декабрем 2022 года на 0,1%. При этом за январь 2023 года к уровню января 2022 года цены выросли на 13,4%.
Цены на услуги в январе 2023 года выросли по сравнению с декабрем на 0,6%. В январе 2023 года услуги подорожали по сравнению с январем 2022 года на 8,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2023
Курсы в банках
на 13.02.2023
Конвертация в банках
на 13.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте