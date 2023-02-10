Продовольственные товары в Минске в январе 2023 года подорожали по сравнению с декабрем 2022 года на 1,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, за январь 2023 года к уровню января 2022 года цены увеличились на 13,9%.

Непродовольственные товары в январе 2023 года подорожали по сравнению с декабрем 2022 года на 0,1%. При этом за январь 2023 года к уровню января 2022 года цены выросли на 13,4%.

Цены на услуги в январе 2023 года выросли по сравнению с декабрем на 0,6%. В январе 2023 года услуги подорожали по сравнению с январем 2022 года на 8,1%.