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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,2%


13:35 13.02.2023

Продовольственные товары в Минске в январе 2023 года подорожали по сравнению с декабрем 2022 года на 1,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, за январь 2023 года к уровню января 2022 года цены увеличились на 13,9%.

Непродовольственные товары в январе 2023 года подорожали по сравнению с декабрем 2022 года на 0,1%. При этом за январь 2023 года к уровню января 2022 года цены выросли на 13,4%.

Цены на услуги в январе 2023 года выросли по сравнению с декабрем на 0,6%. В январе 2023 года услуги подорожали по сравнению с январем 2022 года на 8,1%.
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