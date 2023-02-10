Государственный комитет по науке и технологиям при участии Министерства образования, Национальной академии наук, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Белорусского инновационного фонда организует проведение 14-го Республиканского конкурса инновационных проектов.

В конкурсе рассматриваются социально значимые инновационные проекты различных стадий реализации со стратегией коммерциализации, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Конкурс проводится по номинациям «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект». Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица. В номинации «Лучший молодежный инновационный проект» принимают участие физические лица, возраст которых не превышает 35 лет.

В целях подготовки участников конкурса к рассмотрению и защите инновационных проектов будут проведены семинары-тренинги с привлечением ведущих белорусских специалистов по инновационной и венчурной деятельности, бизнес-планированию.

После заочного отбора заявок (проверки документов по формальным признакам, экспертизы), авторы 40 лучших разработок примут участие в финальном этапе защиты проектов перед советом конкурса.

Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и премии: первое место (2 победителя) – 3182,00 рубля; второе место (4 призера) – 2109,00 рублей; третье место (6 призеров) – 1073,00 рублей.

Среди победителей и призеров совет конкурса отбирает проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов, которые получат сертификаты в размере 21127,00 рублей.

Положение о республиканском конкурсе инновационных проектов и формы конкурсной документации размещены на сайте конкурса.

Прием заявок – до 1 августа 2023 года!