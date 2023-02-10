На фоне праздников спрос на квартиры в Минске в январе по сравнению с декабрем ожидаемо сократился на 50%, пишет Realt.by.

По предварительным данным, за январь купили 881 квартиру, что является абсолютно нормальным для начала года. Впрочем, уже со второй половины месяца покупательская активность начала постепенно восстанавливаться, а снижение ставки рефинансирования и ставок по кредитам может благоприятно сказаться на рынке квартир в ближайшие месяцы. Тем не менее существенно высокого спроса не ожидается, вероятнее всего он будет находиться около своих средних значений.

Минимальное количество сделок для отчетного месяца было в 2016 году, когда было продано чуть больше 500 квартир. А максимальное в 2018 и 2022 годах — больше 1100 заключенных сделок.

Предложение квартир на рынке столицы за месяц также сократилось: в сравнении с декабрем количество выставленных на продажу квартир в январе уменьшилось на 10%.

Структура спроса по количеству комнат в январе в сравнении с декабрем немного изменилась: доля всех сделок, которая приходится на 1-комнатные квартиры, выросла до 46%, в то время как доля «двушек», напротив, снизилась до 30%. Как и в декабре, на 3-комнатные квартиры приходилось только 19% всех сделок.

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали заметно реже — лишь в 9% случаев (-4% к предыдущему месяцу). Обычно их доля в рамках месяца составляет 12-13%.

Среди районов чаще других выбирали Первомайский, Октябрьский и Заводской, реже — Фрунзенский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах: их доля снизилась на 4%. В то же время чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.

Средняя цена проданных в Минске квартир за январь 2023 года не изменилась и составила 1334 $/м2. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (-0.2% за месяц) — $50 тыс.; 2-комнатные квартиры: 1256 $/м2 (-4%) — $57 560; 3-комнатные квартиры: 1199 $/м2 (-1%) — $76 800; 4-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (+8%) — $93 250.

В то же время средняя цена квартир предложения показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 4% - до 1237 $/м2.

В отчетном месяце продавцы активнее повышали цены более «дешевых» вариантов: такие квартиры выросли в цене в среднем на 3,4%, «дорогие» квартиры — на 1,7%.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в январе 2023 года составляла $1434 (+4,7% за месяц).

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1527 $/м2 (+4% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1490 $/м2 (+5%), 3-комнатные квартиры — 1356 $/м2 (+4%), 4-комнатные квартиры — 1294 $/м2 (+6%).

Значительнее всего цены за январь 2023 года увеличились в таких микрорайонах, как Парк Горького, Кабушкина и Ваньковича-Жасминовая. В то же время наибольшее снижение цен наблюдалось в микрорайонах Маяк Минск, Ботанический сад и Немига-Заславская.