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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГИСС БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПОЗИЦИЮ СТРАНЫ В 88 МТК


11:10 13.02.2023

Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) будет выступать в качестве полномочного представителя Беларуси в работе 88 межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК). Данное решение утверждено приказом Госстандарта № 26 от 3 февраля 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, из них 9 (МТК 19 «Электробытовые машины и приборы», МТК 37 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации», МТК 56 «Дорожный транспорт», МТК 111 «Энергосбережение», МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные», МТК 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные», МТК 315 «Автомобильный и городской электрический транспорт», МТК 538 «Оценка соответствия», МТК 539 «Менеджмент качества»), область деятельности которых идентична национальным техническим комитетам по стандартизации, ведение которых осуществляет БелГИСС. Представительство в остальных МТК возложено как на Национальный институт стандартизации.

В числе выполняемых функций БелГИСС – участие в планировании и разработке соответствующих ГОСТ, организация рассмотрения проектов стандартов среди заинтересованных организаций, предприятий и государственных органов, формирование обобщенного отзыва от страны.
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