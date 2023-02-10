Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) пояснили рост золотовалютных резервов Беларуси в январе 2023 года.

Как отмечается в еженедельном макрообзоре ЕАБР, золотовалютные резервы Беларуси в январе 2023 г. выросли на $0,2 млрд и на 1 февраля составили $8,1 млрд.

«Увеличению резервов способствовал рост мировых цен на золото (на 6% за период с 31 декабря до 31 января), а также покупка Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке», - говорится в сообщении.