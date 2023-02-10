В 2023 году ОАО «Витязь» продолжит серийное производство импортозамещающей продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, предприятие намерено выпускать цифровые телевизоры на базе ЖК-панелей с диагоналями 24-75 дюймов, стационарные электрозарядные станции (Mode3) различных модификаций и исполнений; электрозарядные станции постоянного тока (Mode 4) для быстрой зарядки.

Кроме того, планируется освоить выпуск новых моделей рециркуляторов воздуха бактерицидных ультрафиолетовых и другой продукции.

ОАО «Витязь» специализируется на выпуске цветных жидкокристаллических телевизоров, бытовой техники, электрозарядных станций, медтехники, строительной продукции, технологической оснастки и выработке теплоэнергии.

ОАО «Витязь» в рамках Государственной программы инновационного развития реализовал инвестиционный проект «Создание современных производств зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также производств автоматизированных складов вертикального хранения лифтового типа», а также провел модернизацию производства с целью увеличения объемов выпуска и экспорта телевизоров.

В октябре прошлого года в Витебске предприятие ввело в эксплуатацию площадку для зарядки электротранспорта, включающую семь станций мощностью от 7 до 22 кВт собственной сети электрозарядных станций под брендом ISKRA.