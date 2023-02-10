|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ВИТЯЗЬ» В 2023 ГОДУ ПРОДОЛЖИТ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
10:24 13.02.2023
В 2023 году ОАО «Витязь» продолжит серийное производство импортозамещающей продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, предприятие намерено выпускать цифровые телевизоры на базе ЖК-панелей с диагоналями 24-75 дюймов, стационарные электрозарядные станции (Mode3) различных модификаций и исполнений; электрозарядные станции постоянного тока (Mode 4) для быстрой зарядки.
Кроме того, планируется освоить выпуск новых моделей рециркуляторов воздуха бактерицидных ультрафиолетовых и другой продукции.
ОАО «Витязь» специализируется на выпуске цветных жидкокристаллических телевизоров, бытовой техники, электрозарядных станций, медтехники, строительной продукции, технологической оснастки и выработке теплоэнергии.
ОАО «Витязь» в рамках Государственной программы инновационного развития реализовал инвестиционный проект «Создание современных производств зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также производств автоматизированных складов вертикального хранения лифтового типа», а также провел модернизацию производства с целью увеличения объемов выпуска и экспорта телевизоров.
В октябре прошлого года в Витебске предприятие ввело в эксплуатацию площадку для зарядки электротранспорта, включающую семь станций мощностью от 7 до 22 кВт собственной сети электрозарядных станций под брендом ISKRA.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2023
Курсы в банках
на 13.02.2023
Конвертация в банках
на 13.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте