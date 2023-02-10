В 2022 году внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $76 897,8 млн, или 94% в текущих ценах к уровню 2021 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт составил $38 295,9 млн, снизившись на 4,2%, импорт – $38 601,9 млн, что на 7,6% меньше по сравнению с 2021 годом.