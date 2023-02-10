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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА УСКОРИЛАСЬ ДО 0,8%
18:33 10.02.2023
В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 г составил 100,8% (в декабре 2022 года - 100,4%).
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе текущего года по сравнению с январем 2022 года рост цен составил 12%.
Цены на продовольственные товары в январе 2023 года выросли по сравнению с декабрем 2022 года на 1,2%. За январь 2023 года к январю 2022 года – на 13,6%.
Непродовольственные товары в январе текущего года подорожали на 0,2% по сравнению с декабрем. Годовой рост цен на непродовольственные товары в январе составил 12,8%.
Цены на услуги в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года увеличились на 0,7%. За январь 2023 года к январю 2022 года цены выросли на 8,3%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 100,3%.
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