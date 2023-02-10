ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ ОПУБЛИКОВАЛО НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ


18:01 10.02.2023

Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Логистика (грузоперевозки, доставка мебели, услуги переезда)».

Как сообщаетведомство, оно поможет открыть свой бизнес с вложениями от $5000 до $20 000. Для организации такой деятельности понадобится собственный или наемный транспорт, партнеры в магазинах, правильный выбор «ниши» и выверенные логистические решения.

Предлагаемое решение разработано предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности.

Представленное «коробочное решение» традиционно состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Логистика» является шестнадцатым. Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь .
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2023
валюта курс
EUR 2.9588
USD 2.7632
RUB 3.8012
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.7632 -0.0054
RUB 3.8012 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9520 2.9650
USD 2.7510 2.7570
RUB 2.8000 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0760
EUR/RUB 77.7000 104.5000
USD/RUB 72.5000 96.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте