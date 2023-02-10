Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Логистика (грузоперевозки, доставка мебели, услуги переезда)».

Как сообщаетведомство, оно поможет открыть свой бизнес с вложениями от $5000 до $20 000. Для организации такой деятельности понадобится собственный или наемный транспорт, партнеры в магазинах, правильный выбор «ниши» и выверенные логистические решения.

Предлагаемое решение разработано предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности.

Представленное «коробочное решение» традиционно состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Логистика» является шестнадцатым. Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь .