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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОПУБЛИКОВАЛО НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ
18:01 10.02.2023
Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Логистика (грузоперевозки, доставка мебели, услуги переезда)».
Как сообщаетведомство, оно поможет открыть свой бизнес с вложениями от $5000 до $20 000. Для организации такой деятельности понадобится собственный или наемный транспорт, партнеры в магазинах, правильный выбор «ниши» и выверенные логистические решения.
Предлагаемое решение разработано предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности.
Представленное «коробочное решение» традиционно состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.
Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Логистика» является шестнадцатым. Работа над остальными продолжается.
Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь .
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