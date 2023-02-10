Собственное производство наладили в одном из подразделений «Белоруснефти.

Как пишет портал neft.by, изготовлен первый образец техники. Речь идет о насосном шламовом агрегате БН 200/40. Его производство наладили в ПУ «Нефтебурсервис».

Новое оборудование предназначено для перекачки гидросмесей с мелкой твердой фракцией. В управлении прошли весь путь – от проекта до изготовления. К разработке приступили в августе 2022 года. Тогда это стало первой задачей для вновь созданной инжиниринговой группы ПУ «Нефтебурсервис» – сконструировать насос из белорусских комплектующих.

Новый образец полностью может заменить импортный аналог, и таким образом БН 200/40 постепенно сменит все физически изношенные агрегаты, которые используют буровики.