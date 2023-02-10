Деревообрабатывающее предприятие Бобруйска c 2020 года не исчисляло экологический налог за хранение отходов производства (обрезки фанеры, плит, кусковые отходы древесины и пр.) с превышением допустимого количества их временного хранения. Нарушение установили сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по Бобруйску при проведении последующего этапа камеральной проверки.

В адрес организации было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет экологический налог за хранение отходов производства за 2020-2022 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, предприятие уведомление исполнило в полном объеме: экологический налог за хранение отходов производства исчислен и уплачен в бюджет в сумме 12,9 тыс. рублей.