В 2022 году энергоснабжающие организации заменили 200 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, что на треть больше годового плана.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, работы по замене теплосетей выполнялись за счет средств на реконструкцию и строительство и средств ремонтного фонда.

В полном объеме реализованы запланированные испытания теплосетей, а также работы по замене теплоизоляции теплотрасс.