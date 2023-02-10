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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ЗАМЕНИЛИ 200 КМ ТЕПЛОСЕТЕЙ
17:00 10.02.2023
В 2022 году энергоснабжающие организации заменили 200 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, что на треть больше годового плана.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, работы по замене теплосетей выполнялись за счет средств на реконструкцию и строительство и средств ремонтного фонда.
В полном объеме реализованы запланированные испытания теплосетей, а также работы по замене теплоизоляции теплотрасс.
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