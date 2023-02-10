ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ В БЕЛАРУСИ ПЕЛЬМЕНИ, МОРЕПРОДУКТЫ И МОРОЖЕНОЕ


16:53 10.02.2023

Белорусы предпочитают пельмени «Бабушка Аня», мороженое «ТОП» и морепродукты «Санта Бремор». Компания BREMOR стала победителем сразу в четырех продуктовых номинациях. Таковы результаты премии «Бренд года-2022».

Лучшие бренды определили на основе опроса жителей страны, проживающих в городах с населением в 50 тысяч человек и выше. Респондентов просили не только вспомнить знакомые им бренды, но и назвать среди них те, которые они предпочитают.

Так, среди замороженных полуфабрикатов из теста лидером оказался бренд «Бабушка Аня». Его назвали 40% респондентов – почти в 7 раз больше в сравнении с любым другим брендом. В рейтинге предпочтений позиции этой торговой марки также высоки – 31% против 4% у основного конкурента. При этом 77% потребителей, которые знают о марке, ее же и рекомендуют.

Среди производителей пельменей также наиболее востребована «Бабушка Аня». Согласно исследованию, ее знают 73% потребителей, а выбирают – 44%. Интересно, что бренд «Бабушка Аня» особенно популярен среди молодежи.

Самым популярным мороженым в Беларуси оказался «ТОП». Этот бренд известен 39% респондентам. Он же лидирует и по предпочтениям потребителей.

В рыбе и морепродуктах белорусы доверяют «Санта Бремор». Узнаваемость бренда составила 62%, а в рейтинге предпочтений его указали 52% респондентов.

«Свой путь наша компания начинала с производства сельди. А сегодня BREMOR – мультикатегорийный производитель продуктов питания – от рыбы и морепродуктов до мороженого, полуфабрикатов из теста и салатов. В своей работе мы уделяем внимание качеству и вкусу выпускаемой продукции. Это отражается и в результатах конкурса. Сразу в двух номинациях победил бренд «Бабушка Аня», которому в этом году исполняется 20 лет. За это время бренд развивался, запустил новые направления: теперь это не только пельмени, но и вареники, блинчики, тесто. Потребители признали «Бабушку Аню» лучшей маркой в своих категориях, что без сомнений говорит о профессионализме и силе бренда», – отметила заместитель директора по маркетингу компании BREMOR Олеся Елина.

Премия «Бренд года» проводится в Беларуси с 2000 года. Лауреатов выбирают по десяткам категорий, структурированных по 4 номинациям: потребительской, профессиональной, социальной и digital-бренд. Ежегодно в конкурсе участвует около 100 брендов, представленных в Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2023
валюта курс
EUR 2.9588
USD 2.7632
RUB 3.8012
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.7632 -0.0054
RUB 3.8012 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9520 2.9650
USD 2.7510 2.7570
RUB 2.8000 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0760
EUR/RUB 77.7000 104.5000
USD/RUB 72.5000 96.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте