Белорусы предпочитают пельмени «Бабушка Аня», мороженое «ТОП» и морепродукты «Санта Бремор». Компания BREMOR стала победителем сразу в четырех продуктовых номинациях. Таковы результаты премии «Бренд года-2022».

Лучшие бренды определили на основе опроса жителей страны, проживающих в городах с населением в 50 тысяч человек и выше. Респондентов просили не только вспомнить знакомые им бренды, но и назвать среди них те, которые они предпочитают.

Так, среди замороженных полуфабрикатов из теста лидером оказался бренд «Бабушка Аня». Его назвали 40% респондентов – почти в 7 раз больше в сравнении с любым другим брендом. В рейтинге предпочтений позиции этой торговой марки также высоки – 31% против 4% у основного конкурента. При этом 77% потребителей, которые знают о марке, ее же и рекомендуют.

Среди производителей пельменей также наиболее востребована «Бабушка Аня». Согласно исследованию, ее знают 73% потребителей, а выбирают – 44%. Интересно, что бренд «Бабушка Аня» особенно популярен среди молодежи.

Самым популярным мороженым в Беларуси оказался «ТОП». Этот бренд известен 39% респондентам. Он же лидирует и по предпочтениям потребителей.

В рыбе и морепродуктах белорусы доверяют «Санта Бремор». Узнаваемость бренда составила 62%, а в рейтинге предпочтений его указали 52% респондентов.

«Свой путь наша компания начинала с производства сельди. А сегодня BREMOR – мультикатегорийный производитель продуктов питания – от рыбы и морепродуктов до мороженого, полуфабрикатов из теста и салатов. В своей работе мы уделяем внимание качеству и вкусу выпускаемой продукции. Это отражается и в результатах конкурса. Сразу в двух номинациях победил бренд «Бабушка Аня», которому в этом году исполняется 20 лет. За это время бренд развивался, запустил новые направления: теперь это не только пельмени, но и вареники, блинчики, тесто. Потребители признали «Бабушку Аню» лучшей маркой в своих категориях, что без сомнений говорит о профессионализме и силе бренда», – отметила заместитель директора по маркетингу компании BREMOR Олеся Елина.

Премия «Бренд года» проводится в Беларуси с 2000 года. Лауреатов выбирают по десяткам категорий, структурированных по 4 номинациям: потребительской, профессиональной, социальной и digital-бренд. Ежегодно в конкурсе участвует около 100 брендов, представленных в Беларуси.