В Государственном таможенном комитете рассказали о принятых мерах по стабилизации обстановки на белорусско-польской границе в связи с закрытием польской стороной пункта пропуска «Бобровники».

Как известно, сегодня с 14.00 контролирующими органами Польши закрыт для движения польский пункт пропуска «Бобровники», сопредельный с белорусским - «Берестовица».

«В связи с закрытием польской стороной пункта пропуска «Бобровники» белорусская таможня приняла меры по изменению системы перегрузки и перецепки, усилила смены в оставшихся открытых пунктах пропуска на польском и литовском направлениях», - говорится в сообщении.

Так, с учетом отсутствия движения через пункт пропуска «Берестовица», при въезде европейских транспортных средств на территорию Беларуси через пункты пропуска «Козловичи» или «Привалка» для совершения грузовых операций допускается, помимо определенных постановлением Совета министров № 247 мест, следование в пункт таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зону ожидания перед пунктом пропуска «Берестовица».

При следовании в обратном направлении, после совершения грузовых операций в пункте таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» или в зоне ожидания перед пунктом пропуска «Берестовица», допускается убытие транспортных средств через пункты пропуска «Козловичи», «Привалка» и «Бенякони». При использовании указанных маршрутов следования перевозчики не будут привлекаться к ответственности.

Дополнительно усилены таможенные смены не только в оставшихся двух пунктах пропуска на польском направлении, но и на белорусско-литовской границе, в частности, в пунктах пропуска «Привалка» и «Бенякони».