|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО ИЗМЕНЕНИЯМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОЙДЕТ 13 ФЕВРАЛЯ В БОБРУЙСКЕ
15:47 10.02.2023
13 февраля 2023 г. в администрации Первомайского района Бобруйска (ул. Ульяновская, 54/24, каб. 301. Начало в 10.00) пройдет семинар по разъяснению индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-плательщикам налога на профессиональный доход, вопросов изменения налогового законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в ходе семинара будут рассмотрены вопросы, касающиеся порядка налогообложения доходов, полученных индивидуальными предпринимателями от осуществления предпринимательской деятельности, включая условия и порядок применения общей системы налогообложения, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, смены режима налогообложения, порядка применения налога на профессиональный доход.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2023
Курсы в банках
на 10.02.2023
Конвертация в банках
на 10.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте