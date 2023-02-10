13 февраля 2023 г. в администрации Первомайского района Бобруйска (ул. Ульяновская, 54/24, каб. 301. Начало в 10.00) пройдет семинар по разъяснению индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-плательщикам налога на профессиональный доход, вопросов изменения налогового законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в ходе семинара будут рассмотрены вопросы, касающиеся порядка налогообложения доходов, полученных индивидуальными предпринимателями от осуществления предпринимательской деятельности, включая условия и порядок применения общей системы налогообложения, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, смены режима налогообложения, порядка применения налога на профессиональный доход.