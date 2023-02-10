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ЭКОНОМИКА РБ
В РУП «ГРОДНОЭНЕРГО» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ОФИСА ЦИФРОВИЗАЦИИ
15:35 10.02.2023
На базе филиала «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» РУП «Гродноэнерго» 10 февраля состоялось совещание по вопросам развития цифровизации Гродненской энергосистемы.
Как сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго», в ходе совещания рассмотрены функционирование офиса цифровизации; развитие биллинговых систем на базе программного обеспечения АМПЕР-М, АМПЕР-быт, разработанного специалистами РУП «Гродноэнерго», а также цифровое взаимодействие с потребителями электрической и тепловой энергии.
Участие приняли первый заместитель генерального директора - главного инженера ГПО «Белэнерго» Юрий Шмаков, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Гродноэнерго» Сергей Киянко и первый заместитель директора - главного инженера филиала «ПСДТУ» Александр Шатерник.
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