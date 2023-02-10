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ЭКОНОМИКА РБ
ДВА НОВЫХ РЕЗИДЕНТА С БЕЛОРУССКИМ КАПИТАЛОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
14:58 10.02.2023
В индустриальном парке «Великий камень» 10 февраля 2023 года зарегистрированы два новых резидента с белорусским капиталом - ООО «Хэпротрейд» и ООО «Ривекс».
Как сообщает сайт парка, ООО «Хэпротрейд» будет выпускать экологически чистую термобумагу, продукция из которой будет широко применяться в сфере продаж и услуг и других областях. Мощность производства составит до 300 тонн в месяц. Реализация проекта позволит обеспечить подобной продукцией внутренний рынок и снизить импорт, а также поставлять ее на экспорт.
ООО «Ривекс» планирует производить инновационные перевязочные материалы и материалы для стерилизации. Продукция предназначена для внутреннего рынка, а также будет поставляться в страны ЕАЭС.
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