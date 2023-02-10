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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 400 МЛН ШТУК СТАНДАРТНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ВЫРАЩЕНО В ПИТОМНИКАХ ЛЕСХОЗОВ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ
14:43 10.02.2023
Около 400 млн штук стандартного посадочного материала выращено в питомниках лесхозов в 2022 году. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время итогового заседания коллегии Минлесхоза.
Глава отрасли отметил, что из общего количества выращенного посадочного материала более 33 млн штук с закрытой корневой системой. Это на 20% больше, чем в 2021 году.
В системе Минлесхоза имеется 79 постоянных лесных питомников общей площадью свыше 1 тыс. га. В 2022 году построена 31 теплица общей площадью 15 тыс. кв. м, а также 44 га поливочных систем.
В целом по отрасли инвестиции в питомническое хозяйство составили 4,5 млн рублей.
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