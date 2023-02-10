На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 8 февраля доступны для заказа новые административные процедуры, осуществляемые Государственным таможенным комитетом Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны следующие новые услуги:

548.23.1.2 Возврат (зачет) сумм таможенных и иных платежей в отношении отдельных товаров, включая возврат (зачет) вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, указанных в пункте 1 статьи 237 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (реимпортируемых); возврат (зачет) ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров, указанных в пункте 1 статьи 242 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (реэкспортируемых);

548.23.2.1 Включение объекта интеллектуальной собственности в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности;

548.23.2.2 Продление срока действия мер по защите прав на объект интеллектуальной собственности;

548.23.2.3 Внесение изменения в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности;

548.23.12.2 Внесение изменения в реестр таможенных перевозчиков;

548.23.13.2 Внесение изменения в реестр таможенных представителей.

Для физических лиц доступны услуги:

200.18.12 Возврат денежных средств, внесенных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на текущий (расчетный) банковский счет таможенного органа;

200.18.12-1 Возврат излишне уплаченных и (или) излишне взысканных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, авансовых платежей, утилизационного сбора.

Доработан функционал подачи жалобы в электронной форме по следующим административным процедурам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

548.22.6.1 Приобретение акцизных марок Республики Беларусь для маркировки ввозимых в Беларусь алкогольных напитков, табачных изделий;

548.22.6.3 Получение решения о реализации акцизных марок Республики Беларусь для перемаркировки ввезенных в Беларусь алкогольных напитков с поврежденными акцизными марками;

548.23.1.1 Возврат излишне уплаченных и (или) излишне взысканных сумм таможенных платежей и иных платежей, взимаемых таможенными органами, денежных средств, включая возврат излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней; возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела и (или) уполномоченного экономического оператора; возврат утилизационного сбора; возврат авансовых платежей;

548.23.5.1 Получение документа об условиях переработки товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, вне таможенной территории Евразийского экономического союза, для внутреннего потребления (далее — документ об условиях переработки товаров);

548.23.5.2 Внесение изменения в документ об условиях переработки товаров;

548.23.7.1 Включение юридического лица в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли;

548.23.7.2 Внесение изменения в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли;

548.23.8.1 Включение юридического лица в реестр владельцев свободных складов;

548.23.8.2 Внесение изменения в реестр владельцев свободных складов;

548.23.9.1 Включение юридического лица в реестр владельцев складов временного хранения;

548.23.9.2 Внесение изменения в реестр владельцев складов временного хранения;

548.23.10.1 Включение юридического лица в реестр владельцев таможенных складов;

548.23.10.2 Внесение изменения в реестр владельцев таможенных складов;

548.23.12.1 Включение юридического лица в реестр таможенных перевозчиков;

548.23.13.1 Включение юридического лица в реестр таможенных представителей;

548.23.15.1 Получение согласования предложения об открытии ведомственного пункта таможенного оформления;

548.23.16.1 Создание временной зоны таможенного контроля;

548.23.17.1 Удостоверение формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе, представляемого в таможенный орган либо таможенным органом.