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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДСТВО ЧАСТНОГО ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОМЕЛЕ ПЛАТИЛО РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТАХ»


13:34 10.02.2023

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с УСК по Гомельской области пресечена незаконная деятельность должностных лиц одного из частных швейных предприятий Гомеля, связанная с выплатами заработной платы «в конвертах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с июля 2020 года по июль 2022 года должностные лица предприятия осуществляли выплату работникам части заработной платы «в конвертах» без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. При этом подозреваемые уклонились от исполнения обязанностей по перечислению в бюджет и ФСЗН сумм подоходного налога и обязательных страховых взносов за своих работников.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 136 тыс. рублей.

В отношении должностных лиц предприятия возбуждены уголовные дела. Причиненный государству ущерб возмещен в добровольном порядке.
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