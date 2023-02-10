Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с УСК по Гомельской области пресечена незаконная деятельность должностных лиц одного из частных швейных предприятий Гомеля, связанная с выплатами заработной платы «в конвертах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с июля 2020 года по июль 2022 года должностные лица предприятия осуществляли выплату работникам части заработной платы «в конвертах» без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. При этом подозреваемые уклонились от исполнения обязанностей по перечислению в бюджет и ФСЗН сумм подоходного налога и обязательных страховых взносов за своих работников.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 136 тыс. рублей.

В отношении должностных лиц предприятия возбуждены уголовные дела. Причиненный государству ущерб возмещен в добровольном порядке.