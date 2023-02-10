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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОТ ГОСКОНТРОЛЯ РАЗОБРАТЬСЯ С ЗАРПЛАТАМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ


13:12 10.02.2023

Лукашенко на совещании по вопросам ценообразования потребовал от Госконтроля разобраться с зарплатами владельцев крупных торговых сетей.

"Вы (обращение к СМИ – прим.), пожалуйста, Комитет госконтроля и правительство встряхните так, чтобы они вам назвали все факты, где в 30-40 раз "великие" деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие. А потом бегают по сетям и кричат: "Ах, президент задавил!" Бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу. Но опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей - продавцов - надо довести: вот 800 или 1 тыс. рублей ваша зарплата, в вот 50-60 тыс. зарплата у этих так называемых владельцев", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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