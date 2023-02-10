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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 302,6 МЛН РУБЛЕЙ
12:58 10.02.2023
В бюджет Витебской области за январь 2023 года поступило 302,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 85,8 млн рублей, в местный – 216,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 157,5 млн рублей, или 52,1% и по подоходному налогу – 72,5 млн рублей, или 24,0%.
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