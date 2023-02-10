В бюджет Витебской области за январь 2023 года поступило 302,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 85,8 млн рублей, в местный – 216,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 157,5 млн рублей, или 52,1% и по подоходному налогу – 72,5 млн рублей, или 24,0%.