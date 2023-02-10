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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ВЗЯТЬ ИМПОРТ ПОД «ЖЕСТОЧАЙШИЙ» КОНТРОЛЬ
12:11 10.02.2023
Новая система регулирования требует дальнейшего совершенствования. Об этом сегодня заявил Лукашенко на совещании по вопросам ценообразования.
«Поэтому сегодня я пригласил вас именно в таком широком составе, чтобы наметить следующие шаги по сдерживанию цен и выходу на поставленную мной задачу - инфляция не более 7-8» за текущий год. Это почти в два раза ниже, чем в прошлом году», - сказал он.
По его словам, импорт также должен быть под «жесточайшим» контролем.
«Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно если что-то мы не производим сами. То есть импорт также должен быть под жесточайшим контролем», - потребовал Лукашенко.
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