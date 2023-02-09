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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МОТОВЕЛОЗАВОД В 2023 ГОДУ ПОЛУЧИТ 6,5 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА
11:47 10.02.2023
ООО «МотоВелоЗавод» в 2023 году получит 6,5 млн рублей из инновационного фонда Минского горисполкома. Об этом говорится в постановлении Совмина № 105 от 8 февраля 2023 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, средства могут направляться ООО «МотоВелоЗавод» на модернизацию производства, разработку конструкторской документации и изготовление технологической оснастки в целях увеличения локализации производства импортозамещающих комплектующих мото- и велотехники.
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