ООО «МотоВелоЗавод» в 2023 году получит 6,5 млн рублей из инновационного фонда Минского горисполкома. Об этом говорится в постановлении Совмина № 105 от 8 февраля 2023 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, средства могут направляться ООО «МотоВелоЗавод» на модернизацию производства, разработку конструкторской документации и изготовление технологической оснастки в целях увеличения локализации производства импортозамещающих комплектующих мото- и велотехники.