ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАКРЫТИЕ ПУНКТА ПРОПУСКА «БОБРОВНИКИ» ПРИВОДИТ К ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ


11:20 10.02.2023

Закрытие пункта пропуска «Бобровники» приводит к перераспределению транспортных потоков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, скопление большегрузов увеличилось на литовском направлении перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка»).

Несмотря на закрытие пункта пропуска «Бобровники» («Берестовица»), польская сторона продолжает оформлять менее 21% фур от нормы. По состоянию на 10:00 въезда в Польшу ожидает 210 грузовиков.

Задержки в оформление легковых авто фиксируются в польских пунктах пропуска «Бобровники» («Берестовица») и «Тересполь» («Брест»). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 41% авто от нормы.

Госпогранкомитет напоминает, что сегодня с 14:00 польский пункт пропуска «Бобровники» официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через государственную границу, на неопределенное время.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2023
валюта курс
EUR 2.9797
USD 2.7686
RUB 3.7991
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9753 +0.053
USD 2.7686 +0.0397
RUB 3.7991 -0.0276
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9600 2.9680
USD 2.7520 2.7600
RUB 2.8000 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0760
EUR/RUB 78.0000 104.4000
USD/RUB 72.5000 97.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте