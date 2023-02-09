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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАКРЫТИЕ ПУНКТА ПРОПУСКА «БОБРОВНИКИ» ПРИВОДИТ К ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
11:20 10.02.2023
Закрытие пункта пропуска «Бобровники» приводит к перераспределению транспортных потоков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Согласно информации, скопление большегрузов увеличилось на литовском направлении перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка»).
Несмотря на закрытие пункта пропуска «Бобровники» («Берестовица»), польская сторона продолжает оформлять менее 21% фур от нормы. По состоянию на 10:00 въезда в Польшу ожидает 210 грузовиков.
Задержки в оформление легковых авто фиксируются в польских пунктах пропуска «Бобровники» («Берестовица») и «Тересполь» («Брест»). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 41% авто от нормы.
Госпогранкомитет напоминает, что сегодня с 14:00 польский пункт пропуска «Бобровники» официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через государственную границу, на неопределенное время.
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